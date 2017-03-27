GameStop закрывает 150 магазинов

27 марта 2017 года, 06:35

Фото: AmericaRU.com

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GameStop, самая популярная игровая торговая сеть в США, объявила о планах закрыть более 100 розничных магазинов по всему миру. Заявление было сделано после того, как компания отметила падение продаж.Крупнейшая розничная сеть по продаже игровых консолей, видеоигр, игровых аксессуаров и аксессуаров для PC планирует закрыть, по меньшей мере, 150 из 7500 магазинов. В пятницу акции компании акции упали более чем на 12 процентов.GameStop сообщила, что в четвертом квартале продажи игровых консолей снизились на 29,1 процентов, а нового программного обеспечения - на 19,3 процентов. Общий объем продаж сократился на 13,6 процентов, и в настоящее время составляет 3,05 миллиарда долларов. По словам представителя GameStop, сектор видеоигр стал «слабым» по мере того, как потребители переходят на приобретение игр в онлайн-магазинах, таких как Amazon. Несмотря на это, компания сообщила о 44-процентном увеличении продаж телефонов.