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Джо Байден сожалеет, что не стал президентом


Джо Байден сожалеет, что не стал президентом
Фото: AmericaRU.com
Бывший вице-президент Джо Байден (Joe Biden) заявил о том, что сожалеет о своем решении не баллотироваться на пост президента в 2016 году. Несмотря на сожаления, он по-прежнем убежден, что это решение было лучшим для его семьи.

Выступая в университете Колгейтском университете в Гамильтоне, штат Нью-Йорк, Байден заявил, что, по его мнению, он мог бы быть кандидатом от Демократической партии. «Я планировал баллотироваться на пост президента, и хотя это было бы очень сложное соперничество, я думаю, у меня был шанс выиграть», - сказал он.

Байден признался, что «потерял часть своей души», когда в 2015 году его сын, бывший генеральный прокурор штата Делавэр, умер от рака мозга. Тогда бывший вице-президент, несмотря на убеждения сына, посчитал, что это будет тяжело для всех, и в конечном итоге решил не участвовать. «Сожалею ли я, что не стал президентом? Да», - сказал он. Но Байден намекнул, что он планирует баллотироваться на пост президента в 2020 году.
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