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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ ночном клубе Цинциннати произошла стрельба: 1 человек погиб, еще 15 ранены
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В ночном клубе Цинциннати произошла стрельба: 1 человек погиб, еще 15 ранены


В ночном клубе Цинциннати произошла стрельба: 1 человек погиб, еще 15 ранены
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что в воскресенье в переполненном ночном клубе Цинциннати произошла стрельба после того, как среди нескольких мужчин вспыхнула ссора. В результате инцидента погиб один человек и еще 15 получили ранения.

Пока что никаких арестов произведено не было. Стражи порядка не считают, что случай в клубе Cameo связан с терроризмом. По их словам, в заведении не раз случались насильственные преступления с применением оружия.

Начальник полиции Цинциннати Элиот Исаак (Eliot Isaac) сказал, что один из раненых находится в «крайне тяжелом состоянии». Представитель больницы заявил, что две жертвы находятся в критическом состоянии. Исаак идентифицировал погибшего как 27-летнего О`Брайана Спайкса (O`Bryan Spikes) и сказал, что 15 человек получили ранения, причем некоторые из них уже прошли лечение и были отпущены.
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