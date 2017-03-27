В ночном клубе Цинциннати произошла стрельба: 1 человек погиб, еще 15 ранены

27 марта 2017 года, 06:02

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что в воскресенье в переполненном ночном клубе Цинциннати произошла стрельба после того, как среди нескольких мужчин вспыхнула ссора. В результате инцидента погиб один человек и еще 15 получили ранения.Пока что никаких арестов произведено не было. Стражи порядка не считают, что случай в клубе Cameo связан с терроризмом. По их словам, в заведении не раз случались насильственные преступления с применением оружия.Начальник полиции Цинциннати Элиот Исаак (Eliot Isaac) сказал, что один из раненых находится в «крайне тяжелом состоянии». Представитель больницы заявил, что две жертвы находятся в критическом состоянии. Исаак идентифицировал погибшего как 27-летнего О`Брайана Спайкса (O`Bryan Spikes) и сказал, что 15 человек получили ранения, причем некоторые из них уже прошли лечение и были отпущены.