Возле МКС заметили НЛО

Фото: AmericaRU.com
Астрофизики из NASA заявляют, что НЛО вблизи космической станции – ни что иное, как куча космического мусора. Камеры Международной космической станции поймали два объекта, которые двигались в противоположном направлении над Землей. Любители теорий об инопланетянах заметили эти объекты в онлайн-трансляции с МКС и окрестили их как «летающие тарелки».
Средства массовой информации, такие как CBS, International Business Times и австралийский новостной сайт news.com.au сообщили о том, что NASA может скрывать присутствие инопланетян на нашей орбите. Однако объяснение этих объектов оказалось намного проще, чем кажется поклонникам теории заговора – камеры МКС засняли куски обломков мусора на орбите. Поскольку от них может отражаться свет, на видео они кажутся более «живыми», чем есть на самом деле.
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