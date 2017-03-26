Американские города и монументы остались без света в Час Земли

Фото: AmericaRU.com
Empire State Building и штаб-квартира ООН в Нью-Йорке объединились с другими культовыми зданиями и памятниками во всем мире, отключившись от электричества на шестьдесят минут в субботу, чтобы отметить Час Земли и привлечь внимание к изменению климата. Эйфелева башня, Кремль, Акрополь в Афинах и Сиднейский оперный театр также погасили свои огни, как и миллионы людей из примерно 170 стран.
Час Земли – акция в поддержку борьбы против глобального потепления, спровоцированного использованием угля , нефти и газа для создания горючего для автомобилей и электростанций. Акция проводится до 2007 года.
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