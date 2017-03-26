Dunkin Donuts отзывает из меню напиток в 990 калорий

Фото: AmericaRU.com
По данным BusinessInsider.com, этот напиток содержит 133 грамма сахара. Вместо него компания предложит менее калорийный Frozen Dunkin `Coffee, в котором содержится лишь 880 калорий, а не 990. В нем будет лишь 123 грамма сахара. Также будет доступна обезжиренная версия коктейля на 550 калорий.
Компания из Массачусетса Dunkin Brands Group включает более 12200 магазинов в Америке.
Управление по контролю над продуктами и лекарствами США рекомендует потреблять не более 50 граммов сахара в день.
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