Dunkin Donuts отзывает из меню напиток в 990 калорий

26 марта 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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Напиток почти в тысячу калорий в скором времени исчезнет из меню сети Dunkin Donuts. Речь идет о популярном кофе с сахаром Coffee Coolatta и подобные ему коктейли.По данным BusinessInsider.com, этот напиток содержит 133 грамма сахара. Вместо него компания предложит менее калорийный Frozen Dunkin `Coffee, в котором содержится лишь 880 калорий, а не 990. В нем будет лишь 123 грамма сахара. Также будет доступна обезжиренная версия коктейля на 550 калорий.Компания из Массачусетса Dunkin Brands Group включает более 12200 магазинов в Америке.Управление по контролю над продуктами и лекарствами США рекомендует потреблять не более 50 граммов сахара в день.