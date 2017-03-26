Полиция арестовала американца, одетого как Джокер

Фото: AmericaRU.com
В пятницу днем полиции в Винчестере, штат Вирджиния, сообщили о том, что подозрительный мужчина ходит в костюме кинозлодея. Им оказался 31-летний Джереми Путман.
Мужчина был арестован за ношение маски в общественных местах. Если его признают виновным, Путман может быть лишен свободы на срок до 5 лет. По некоторым данным, мужчина в таком виде появлялся на улицах несколько раз за последнюю неделю.
Согласно законам штата, все люди старше 16 лет не должны носить маску или капюшон, которые не позволяют определить личность – то есть так, чтобы они закрывали большую часть лица. Однако положения настоящего раздела не применяются к лицам в традиционных праздничных костюмах или тем, кто носит маски из-за работы.
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