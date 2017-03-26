Куда делся Супермен в «Лиге справедливости»?

Фото: AmericaRU.com
Масштаб нового фильма обещает быть невероятным – герои DC объединятся против глобальной угрозы для мира. Сегодня «Лига справедливости» - восьмой самый ожидаемый фильм на ComicBook.com.
«Трудно представить Лигу Справедливости без Супермена. Вот как я к этому отношусь», - отметил Зак Снайдер, намекая на возвращение персонажа в новом фильме. Режиссер дал понять поклонникам, что смерть Человека из стали – лишь временное явление. «Он принес жертвы, но что теперь нам делать без него?» - говорит Снайдер.
Он говорит, возможное возвращение Супермена будет более важным, чем вопрос, где он сейчас. Зрители узнают правду о персонаже Генри Кавилла 17 ноября на премьере «Лиги справедливости».
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