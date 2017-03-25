Haribo откроет свою первую фабрику в США

Фото: AmericaRU.com
Компания Haribo, известная производством мармелада в форме мишек, начнет производство в Америке в 2020 году. По мнению губернатора штата Висконсин Скотта Уолкера (Scott Walker), она считается одной из крупнейших и часто подделываемых кондитерских марок в Соединенных Штатах. В настоящее время компания имеет 16 производственных объектов в 10 странах, на которых работает 7 тысяч человек.
«Как мировая компания, выпускающая продукцию, которую любят миллионы людей, и имеющая почти 100-летнее наследие, Haribo отлично впишется в круг многих других известных компаний, называющих Висконсин домом», - сказал Уокер в своем заявлении. Ожидается, что будет создано около 400 рабочих мест.
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