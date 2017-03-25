Употребление алкоголя в умеренном количестве снижает риск некоторых сердечно-сосудистых заболеваний

25 марта 2017 года, 19:45

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что люди, умеренно употребляющие алкоголь, могут снизить риск развития некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, по сравнению с теми, кто страдает алкоголизмом или вообще не пьет.Исследователи Кембриджского университета и Университетского колледжа Лондона обнаружили, что те, кто не употребляют алкоголь, имеют повышенный риск возникновения нестабильной стенокардии, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, ишемического инсульта, атеросклероза периферических артерий и аневризмы брюшной аорты.Тем временем, те, кто страдают алкоголизмом, имеют повышенный риск сердечной недостаточности, остановки сердца, транзиторной ишемической атаки, ишемического инсульта, внутримозгового кровоизлияния и атеросклероза периферических артерий. Однако умеренное употребление алкоголя связано со снижением риска развития инфаркта миокарда и стабильной стенокардии.Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMJ ».