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Употребление алкоголя в умеренном количестве снижает риск некоторых сердечно-сосудистых заболеваний


Употребление алкоголя в умеренном количестве снижает риск некоторых сердечно-сосудистых заболеваний
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что люди, умеренно употребляющие алкоголь, могут снизить риск развития некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, по сравнению с теми, кто страдает алкоголизмом или вообще не пьет.

Исследователи Кембриджского университета и Университетского колледжа Лондона обнаружили, что те, кто не употребляют алкоголь, имеют повышенный риск возникновения нестабильной стенокардии, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, ишемического инсульта, атеросклероза периферических артерий и аневризмы брюшной аорты.

Тем временем, те, кто страдают алкоголизмом, имеют повышенный риск сердечной недостаточности, остановки сердца, транзиторной ишемической атаки, ишемического инсульта, внутримозгового кровоизлияния и атеросклероза периферических артерий. Однако умеренное употребление алкоголя связано со снижением риска развития инфаркта миокарда и стабильной стенокардии.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMJ ».
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