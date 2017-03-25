Во Флориде полиция арестовала мужчину, который ел панкейки на проезжей части

Фото: AmericaRU.com
21-летнему Киарону Томасу (Kiaron Thomas) были предъявлены обвинения в размещении на проезжей части и препятствовании дорожному движению. На фотографиях, размещенных Департаментом полиции Лейкленда, видно, что полуобнаженный мужчина в пижамных штанах сидит за небольшим столиком, на котором стоит тарелка с панкейками и сироп.
По словам Томаса, он сделал это ради шутки. «Из-за действий Томаса транспортные средства не могли продолжать движение, что стало причиной пробки», - говорится в заявлении стражей порядка. 25 апреля Томас предстанет перед судом.
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