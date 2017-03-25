Во Флориде полиция арестовала мужчину, который ел панкейки на проезжей части

25 марта 2017 года, 19:16

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину, который сел обедать посередине проезжей части. Было похоже на то, что нарушитель порядка наслаждался тарелкой панкейков, которую уплетал на дороге. Полицейские убедительно просят больше никого так не делать.21-летнему Киарону Томасу (Kiaron Thomas) были предъявлены обвинения в размещении на проезжей части и препятствовании дорожному движению. На фотографиях, размещенных Департаментом полиции Лейкленда, видно, что полуобнаженный мужчина в пижамных штанах сидит за небольшим столиком, на котором стоит тарелка с панкейками и сироп.По словам Томаса, он сделал это ради шутки. «Из-за действий Томаса транспортные средства не могли продолжать движение, что стало причиной пробки», - говорится в заявлении стражей порядка. 25 апреля Томас предстанет перед судом.