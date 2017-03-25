Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:20 pm | Чикаго 1:20 pm | Сан-Франциско 11:20 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВо Флориде полиция арестовала мужчину, который ел панкейки на проезжей части
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Во Флориде полиция арестовала мужчину, который ел панкейки на проезжей части


Во Флориде полиция арестовала мужчину, который ел панкейки на проезжей части
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину, который сел обедать посередине проезжей части. Было похоже на то, что нарушитель порядка наслаждался тарелкой панкейков, которую уплетал на дороге. Полицейские убедительно просят больше никого так не делать.

21-летнему Киарону Томасу (Kiaron Thomas) были предъявлены обвинения в размещении на проезжей части и препятствовании дорожному движению. На фотографиях, размещенных Департаментом полиции Лейкленда, видно, что полуобнаженный мужчина в пижамных штанах сидит за небольшим столиком, на котором стоит тарелка с панкейками и сироп.

По словам Томаса, он сделал это ради шутки. «Из-за действий Томаса транспортные средства не могли продолжать движение, что стало причиной пробки», - говорится в заявлении стражей порядка. 25 апреля Томас предстанет перед судом.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111383
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900 Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900
Раздел: Квартиры - сдам
Майами апартаменты Майами апартаменты
Раздел: Квартиры - сдам
Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт
Раздел: Услуги
Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с лучшими видами в здании продается квартира с лучшими видами в здании
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus