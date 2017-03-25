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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Висконсине школьник стал героем после того, как спас одноклассника
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В Висконсине школьник стал героем после того, как спас одноклассника


В Висконсине школьник стал героем после того, как спас одноклассника
Фото: AmericaRU.com
В средней школе Ла-Кросса, штат Висконсин, ученик спас своего одноклассника от удушья.

Кадры с камер видеонаблюдения показывают, как девятиклассник Иан Браун (Ian Brown) отреагировали, когда за столом его товарищ Уил Олсон (Will Olson) начал задыхаться. В то время как другие ученики подумали, что Олсон шутит, Браун заметил, что цвет шеи друга изменился. Подросток выполнял маневр Геймлиха до тех пор, пока еда, застрявшая в горле Олсона, не была вытолкнута, а затем проводил его в кабинет медсестры.

По данным Департамента полиции Ла-Кросс, Браун прошел обучение по программе для школьников, в рамках которой молодые люди, заинтересованные в профессиональной деятельности в правоохранительных органах, знакомятся с основами деятельности полицейских, в том числе обучаются оказанию первой медицинской помощи. Школьная медсестра заявила, что действия парня помогли избежать трагичной ситуации.
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