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Ученые обнаружили новую функцию легких


Ученые обнаружили новую функцию легких
Фото: AmericaRU.com
Хорошей отправной точкой для ученого в любой области является признание того, что мы многого не знаем. Например, мы не знаем, почему во Вселенной больше материи, чем антиматерии. Мы не знаем, как эволюционировали динозавры. И, возможно, самое удивительное - мы не знаем все функции органов человеческого организма.

В январе этого года исследователи объявили о том, что внутри пищеварительной системы они нашли новый орган – брыжейку. Теперь специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско открыли новую удивительную функцию легких – они помогают производить кровь. В частности они выявили, что орган, который обогащает организм кислородом, производит более половины тромбоцитов.

Кроме того, исследователи нашли в легких стволовые клетки, которые при правильном биологическом программировании могут видоизменяться в любые клетки. Считается, что костный мозг является основным источником таких стволовых клеток, поэтому ученые пришли к выводу, что если он поврежден и не в состоянии производить клетки крови, то легкие берут эту функцию на себя.

Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Nature».
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