Ученые обнаружили новую функцию легких

Фото: AmericaRU.com
В январе этого года исследователи объявили о том, что внутри пищеварительной системы они нашли новый орган – брыжейку. Теперь специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско открыли новую удивительную функцию легких – они помогают производить кровь. В частности они выявили, что орган, который обогащает организм кислородом, производит более половины тромбоцитов.
Кроме того, исследователи нашли в легких стволовые клетки, которые при правильном биологическом программировании могут видоизменяться в любые клетки. Считается, что костный мозг является основным источником таких стволовых клеток, поэтому ученые пришли к выводу, что если он поврежден и не в состоянии производить клетки крови, то легкие берут эту функцию на себя.
Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Nature».
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Ученые смогли обратить вспять процесс старения ДНК у мышей →
- Гравитационные волны выбросили гигантстскую черную дыру из галактического ядра →
- Река Амазонка на несколько миллионов лет старше, чем считалось ранее →
- Археологи реконструировали лицо мужчины, который жил 700 лет назад →
- Британский школьник исправил ошибку в данных NASA →
- Новый вид динозавров может радикально изменить взгляд на все «семейное дерево» →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111379
http://www.americaru.com/news/111379