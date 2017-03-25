Аманда Сейфрид и Томас Садоски стали родителями

Фото: AmericaRU.com
Новость о рождении ребенка появилась через неделю после того, как стало известно, что актеры тайно поженились. Имя девочки неизвестно. Источник PEOPLE подтвердил, что в сентябре прошлого года пара объявила о помолвке. Сейфрид и Садоски впервые познакомились во время совместной работы над бродвейской постановкой, а их роман начался на съемках предстоящего фильма «Последнее слово».
Недавно папарацци засняли 31-летнюю Сейфрид во время прогулки с собакой в Нью-Йорке с серебряным кольцом на безымянном пальце. "Я никогда в жизни не была так взволнована - и готова к материнству", - сказала актриса в интервью с Vogue Australia.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Эмма Томпсон рассказала, что Дональд Трамп приглашал ее на свидание →
- Gorillaz выпускают первый альбом за 6 лет →
- Эмма Уотсон может быть названа самой высокооплачиваемой актрисой 2017 года →
- Брэд Питт и Анджелина Джоли снова разговаривают друг с другом →
- Брэд Питт стал скульптором →
- Секреты фильма «Красавица и чудовище» раскрыты →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111377
http://www.americaru.com/news/111377