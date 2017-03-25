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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесАманда Сейфрид и Томас Садоски стали родителями
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Аманда Сейфрид и Томас Садоски стали родителями


Аманда Сейфрид и Томас Садоски стали родителями
Фото: AmericaRU.com
У Аманды Сейфрид (Amanda Seyfried) и Томаса Садоски (Thomas Sadoski) пополнение в семье: они впервые стали родителями. Представитель актрисы подтвердил, что у пары родилась девочка.

Новость о рождении ребенка появилась через неделю после того, как стало известно, что актеры тайно поженились. Имя девочки неизвестно. Источник PEOPLE подтвердил, что в сентябре прошлого года пара объявила о помолвке. Сейфрид и Садоски впервые познакомились во время совместной работы над бродвейской постановкой, а их роман начался на съемках предстоящего фильма «Последнее слово».

Недавно папарацци засняли 31-летнюю Сейфрид во время прогулки с собакой в Нью-Йорке с серебряным кольцом на безымянном пальце. "Я никогда в жизни не была так взволнована - и готова к материнству", - сказала актриса в интервью с Vogue Australia.

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