Аманда Сейфрид и Томас Садоски стали родителями

25 марта 2017 года, 18:01

Фото: AmericaRU.com

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У Аманды Сейфрид (Amanda Seyfried) и Томаса Садоски (Thomas Sadoski) пополнение в семье: они впервые стали родителями. Представитель актрисы подтвердил, что у пары родилась девочка.Новость о рождении ребенка появилась через неделю после того, как стало известно, что актеры тайно поженились. Имя девочки неизвестно. Источник PEOPLE подтвердил, что в сентябре прошлого года пара объявила о помолвке. Сейфрид и Садоски впервые познакомились во время совместной работы над бродвейской постановкой, а их роман начался на съемках предстоящего фильма «Последнее слово».Недавно папарацци засняли 31-летнюю Сейфрид во время прогулки с собакой в Нью-Йорке с серебряным кольцом на безымянном пальце. "Я никогда в жизни не была так взволнована - и готова к материнству", - сказала актриса в интервью с Vogue Australia.