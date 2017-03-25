Во Франции в результате перестрелки возле станции метро пострадали три человека

Фото: AmericaRU.com
Свидетели сообщили полиции, что в пятницу вечером стрелок открыл огонь на автостоянке возле станции метро в Лилле, а затем сбежал. Подозреваемый все еще находится на свободе после нападения. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили 10 гильз от патронов. К счастью, ни одна из травм не считается опасной для жизни.
Как сообщают стражи порядка, подросток был ранен в ногу. Второй жертве пуля попала в шею, ее ранение оценивается как более серьезное. Третий пострадавший также был доставлен в больницу, но о его ранении ничего не известно. Мотив преступника не известен, но полиция полагает, что это была попытка теракта.
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