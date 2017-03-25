Ученые смогли обратить вспять процесс старения ДНК у мышей

25 марта 2017 года, 17:00

Фото: AmericaRU.com

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Исследователи нашли способ защитить ДНК мышей от вреда, вызванного старением, и они готовы начать испытания на людях. Доктор Дэвид Синклер (David Sinclair) и его коллеги из Гарвардской школы медицины сосредоточились на интригующем соединении с омолаживающими свойствами под названием NAD +, сокращенно от никотинамидадениндинуклеотид.Результаты были опубликованы в журнале «Science». Ранее ученые обнаружили, что старые мыши при повышении уровня NAD + выглядели биологически более молодо. В последнем эксперименте они смогли добиться восстановления ДНК, и уже через неделю после применения метода клетки пожилых грызунов были неотличимы от клеток молодых. «Мы не можем отличить ткани старой мыши, возраст которой два года, от молодой мыши, которой три-четыре месяца от роду», - говорит Синклер. По словам исследователей, NAD + также можно использовать для защиты больных раком от побочных эффектов лучевой терапии или даже людей, которые подвержены воздействию более высокой радиации.