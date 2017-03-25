Эмма Томпсон рассказала, что Дональд Трамп приглашал ее на свидание

25 марта 2017 года, 16:37

Фото: AmericaRU.com

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Эмма Томпсон (Emma Thompson) рассказала, что однажды Дональд Трамп (Donald Trump) приглашал ее на свидание, и она отказала. В интервью шведскому телеканалу 57-летняя актриса призналась, что инцидент произошел в 1998 году.«Жаль, что я не согласилась», - сказала обладательница премии Оскар. По словам Томпсон, она никогда не встречалась с Трампом, поэтому его звонок на съемочную площадку фильма «Основные цвета» был для нее неожиданностью. Фильм является экранизацией одноименного романа Джо Клейна (Joe Klein), написанного по мотивам президентской кампании Билла Клинтона (Bill Clinton) 1992 года.На тот момент Томпсон получила развод, а Трамп как раз расстался со второй женой. «В моем трейлере зазвонил телефон. Такого раньше не было. Я подняла трубку. "Привет, это Дональд Трамп", - сказал мужчина на проводе. "Правда? Чем могу помочь?" - "Я подумал, что могу предложить вам жилье в одном из моих небоскребов. В них очень удобно. Мы могли бы как-нибудь поужинать вместе», - рассказала актриса. Она обещала перезвонить будущему президенту, но так и не выполнила обещание, и теперь, вероятно, кусает локти.