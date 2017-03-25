Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 11:20 am | Чикаго 10:20 am | Сан-Франциско 8:20 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесЭмма Томпсон рассказала, что Дональд Трамп приглашал ее на свидание
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Эмма Томпсон рассказала, что Дональд Трамп приглашал ее на свидание


Эмма Томпсон рассказала, что Дональд Трамп приглашал ее на свидание
Фото: AmericaRU.com
Эмма Томпсон (Emma Thompson) рассказала, что однажды Дональд Трамп (Donald Trump) приглашал ее на свидание, и она отказала. В интервью шведскому телеканалу 57-летняя актриса призналась, что инцидент произошел в 1998 году.

«Жаль, что я не согласилась», - сказала обладательница премии Оскар. По словам Томпсон, она никогда не встречалась с Трампом, поэтому его звонок на съемочную площадку фильма «Основные цвета» был для нее неожиданностью. Фильм является экранизацией одноименного романа Джо Клейна (Joe Klein), написанного по мотивам президентской кампании Билла Клинтона (Bill Clinton) 1992 года.

На тот момент Томпсон получила развод, а Трамп как раз расстался со второй женой. «В моем трейлере зазвонил телефон. Такого раньше не было. Я подняла трубку. "Привет, это Дональд Трамп", - сказал мужчина на проводе. "Правда? Чем могу помочь?" - "Я подумал, что могу предложить вам жилье в одном из моих небоскребов. В них очень удобно. Мы могли бы как-нибудь поужинать вместе», - рассказала актриса. Она обещала перезвонить будущему президенту, но так и не выполнила обещание, и теперь, вероятно, кусает локти.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111371
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Раздел: Барахолка
Распродажа хорошей мебели Распродажа хорошей мебели
Раздел: Барахолка
Продается новая летняя куртка BNCI Продается новая летняя куртка BNCI
Раздел: Медицина
Русская аптека онлайн в Америке Русская аптека онлайн в Америке
Раздел: Требуются
Ищу работника с опытом в AdWords и SEO Ищу работника с опытом в AdWords и SEO
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus