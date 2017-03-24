Чай помогает снизить риск возникновения слабоумия

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Употребление чая в два раза снижает риск когнитивных нарушений у пожилых людей, но те, кто генетически предрасположен к болезни Альцгеймера, получают от напитка больше пользы. У людей, имеющих ген APOE e4, чай снижает риск возникновения нейродегенеративного заболевания на 86 процентов. Исследователи также обнаружили, что сорт чая не имеет значения, но главное, чтобы он был листовой и без искусственных добавок.
«Чай является одним из наиболее широко потребляемых напитков в мире. Данные нашего исследования показывают, что простая и недорогая привычка, такая как ежедневное чаепитие, может снизить риск развития болезни Альцгеймера в более позднем возрасте», - говорят ученые.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «The Journal of Nutrition, Health & Aging».
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