Чай помогает снизить риск возникновения слабоумия

24 марта 2017 года, 20:50

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование, проведенное специалистами Национального университета Сингапура, показало, что чашка чая каждый день может спасти от слабоумия и соответственно снизить риск развития деменции у людей в возрасте 55 лет и старше.Употребление чая в два раза снижает риск когнитивных нарушений у пожилых людей, но те, кто генетически предрасположен к болезни Альцгеймера, получают от напитка больше пользы. У людей, имеющих ген APOE e4, чай снижает риск возникновения нейродегенеративного заболевания на 86 процентов. Исследователи также обнаружили, что сорт чая не имеет значения, но главное, чтобы он был листовой и без искусственных добавок.«Чай является одним из наиболее широко потребляемых напитков в мире. Данные нашего исследования показывают, что простая и недорогая привычка, такая как ежедневное чаепитие, может снизить риск развития болезни Альцгеймера в более позднем возрасте», - говорят ученые.Результаты исследования были опубликованы в журнале «The Journal of Nutrition, Health & Aging».