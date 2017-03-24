В Орегоне подняли минимальный возраст, с которого разрешается курить, до 21 года

Фото: AmericaRU.com
Законопроект, главными спонсорами которого являются сенатор Элизабет Штайнер Хейворд (Elizabeth Steiner Hayward) и сенатор Джеймс Мэннинг (James Manning), предполагает штраф за продажу сигарет людям, не достигшим 21 года. Продавцы будут платить по 50 долларов, менеджеры по 500 долларов, а владельцы магазинов – по 1000 долларов. Тот же размер штрафа применяется к продаже электронных сигарет и других табачных изделий.
«Табак является одной из основных причин болезней, смертей и медицинских расходов в штате Орегон. Увеличивая возраст, с которого разрешается курить, до 21 года, мы уменьшаем доступность сигарет. Этот простой законопроект в области здравоохранения направлен на улучшение здоровья всех жителей штата Орегон»», - сказала Штайнер Хейворд.
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