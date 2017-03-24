Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 11:18 am | Чикаго 10:18 am | Сан-Франциско 8:18 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаВ Орегоне подняли минимальный возраст, с которого разрешается курить, до 21 года
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Орегоне подняли минимальный возраст, с которого разрешается курить, до 21 года


В Орегоне подняли минимальный возраст, с которого разрешается курить, до 21 года
Фото: AmericaRU.com
Законодатели Сената штата Орегон одобрили законопроект о повышении минимального возраста, с которого разрешается курить, до 21 года. Ранее штаты Калифорния и Гавайи увеличили возраст, с которого разрешается курить.

Законопроект, главными спонсорами которого являются сенатор Элизабет Штайнер Хейворд (Elizabeth Steiner Hayward) и сенатор Джеймс Мэннинг (James Manning), предполагает штраф за продажу сигарет людям, не достигшим 21 года. Продавцы будут платить по 50 долларов, менеджеры по 500 долларов, а владельцы магазинов – по 1000 долларов. Тот же размер штрафа применяется к продаже электронных сигарет и других табачных изделий.

«Табак является одной из основных причин болезней, смертей и медицинских расходов в штате Орегон. Увеличивая возраст, с которого разрешается курить, до 21 года, мы уменьшаем доступность сигарет. Этот простой законопроект в области здравоохранения направлен на улучшение здоровья всех жителей штата Орегон»», - сказала Штайнер Хейворд.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111367
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Туризм и отдых
Экскурсии и туры по Западному побережью Экскурсии и туры по Западному побережью
Раздел: Барахолка
Распродажа хорошей мебели Распродажа хорошей мебели
Раздел: Услуги
СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США
Раздел: Поиск
ищу своего отца ищу своего отца
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus