Американцев заменят роботами

24 марта 2017 года, 20:02

Фото: AmericaRU.com

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Миллионы работников во всем мире рискуют потерять свои рабочие места из-за автоматизации производства, но американцы должны быть особенно обеспокоены. Тридцать восемь процентов рабочих мест в США подвергаются высокому риску замены на роботов и искусственный интеллект в течение следующих 15 лет, согласно новому отчету PwC.Между тем, только 30 процентов рабочих мест в Великобритании находятся под угрозой. Такой же уровень риска применим только к 21 проценту мест в Японии. На рынках труда в США и Великобритании доминируют рабочие места в сфере услуг, и примерно такая же доля работников работает в ключевых секторах, включая финансы, транспорт, образование и производство.Но PwC, международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита, обнаружила существенные различия в характере работы, проделанной в этих секторах, что объясняет, почему больше американских рабочих мест подвергается риску. В качестве примера возьмем финансовые услуги. В США 61 процент рабочих мест в этом секторе подвержены высокому риску быть замененными роботами, по сравнению с 31 процентом в Великобритании. Американские работники выполняют более рутинные задачи, которые легче автоматизировать.