Люди становятся зависимыми от опиоидов по двум причинам

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Согласно одному из исследований, проведенному Центром по контролю и профилактике заболеваний США, риск перехода от краткосрочного к долгосрочному использованию таких препаратов возникает из-за недельного приема сильных болеутоляющих. Несмотря на то, что пациенты нуждаются в безопасных и эффективных болеутоляющих средствах, некоторые врачи недооценивают опиоиды и выписывают их на слишком длинный срок. Это наносит большой вред здоровью и вызывает последующую зависимость. «Много времени не требуется, чтобы присесть на такие таблетки. Переход от моментного к долгосрочному употреблению опиоидов может произойти за несколько дней», - говорят авторы этого исследования. После 8 дней применения риск зависимости возрастает на 13%. После месяца использования опасность того, что и через год человек будет их принимать, достигает 30%.
Второе исследование, опубликованное в журнале Pediatrics, доказало, что небрежное хранение опиоидов в домашних условиях является ключевым моментом зависимости у детей и подростков.
В исследованиях было проанализировано 188 468 рекомендаций врачей в Соединенных Штатах в период между 2000 и 2015 годами. Было установлено, что количество опиоидных зависимых увеличилось на 86% в период между 2000 и 2009 годами, а затем снизилось примерно на 30% в период между 2009 и 2015 годами.
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