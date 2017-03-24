Гравитационные волны выбросили гигантстскую черную дыру из галактического ядра

24 марта 2017 года, 16:10

Фото: AmericaRU.com

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Космический телескоп Хаббл обнаружил сверхмассивную черную дыру, которая была вытолкнута из центра далекой галактики огромной силой гравитационных волн.Объект массой больше миллиарда солнц оказалось самой массивной черной дырой, когда-либо обнаруженной, при этом она была «изгнана» со своего места. Исследователи считают, что для того, чтобы сдвинуть такую черную дыру, одновременно была извлечена энергия, эквивалентная 100 миллионам сверхновых звезд.По мнению ученых, наиболее правдоподобным объяснением причины такого толчка является то, что объект-монстр получил удар гравитационных волн от слияния двух массивных черных дыр в центре галактики-хозяина.«Когда я впервые увидел это, я подумал, что мы видим что-то очень своеобразное, - сказал руководитель команды астрономов университета Джона Хопкинса Марко Чиаберге (Marco Chiaberge).- Когда мы объединили наблюдения Хаббла, рентгеновской обсерватории Чандра и цифрового обзора неба Слоан, все это указывало на один и тот же сценарий», - добавил Чиаберге в заявлении, опубликованном NASA в четверг.