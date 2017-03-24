Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 9:48 am | Чикаго 8:48 am | Сан-Франциско 6:48 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессГравитационные волны выбросили гигантстскую черную дыру из галактического ядра
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Гравитационные волны выбросили гигантстскую черную дыру из галактического ядра


Гравитационные волны выбросили гигантстскую черную дыру из галактического ядра
Фото: AmericaRU.com
Космический телескоп Хаббл обнаружил сверхмассивную черную дыру, которая была вытолкнута из центра далекой галактики огромной силой гравитационных волн.

Объект массой больше миллиарда солнц оказалось самой массивной черной дырой, когда-либо обнаруженной, при этом она была «изгнана» со своего места. Исследователи считают, что для того, чтобы сдвинуть такую черную дыру, одновременно была извлечена энергия, эквивалентная 100 миллионам сверхновых звезд.

По мнению ученых, наиболее правдоподобным объяснением причины такого толчка является то, что объект-монстр получил удар гравитационных волн от слияния двух массивных черных дыр в центре галактики-хозяина.

«Когда я впервые увидел это, я подумал, что мы видим что-то очень своеобразное, - сказал руководитель команды астрономов университета Джона Хопкинса Марко Чиаберге (Marco Chiaberge).- Когда мы объединили наблюдения Хаббла, рентгеновской обсерватории Чандра и цифрового обзора неба Слоан, все это указывало на один и тот же сценарий», - добавил Чиаберге в заявлении, опубликованном NASA в четверг.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111361
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог
Раздел: Медицина
Стоп Наркотики Recovery Centre addiction Стоп Наркотики Recovery Centre addiction
Раздел: Бизнес и маркетинг
Ищем партнеров в США Ищем партнеров в США
Раздел: Квартиры - продам
квартира в прекрасном жилом комплексе квартира в прекрасном жилом комплексе
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном жилом комплексе квартира в современном жилом комплексе
Раздел: Ищу работу
Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE) Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE)
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus