Исследователи подтверждают, что рак - это случайность

Фото: AmericaRU.com
Примерно две трети генетических мутаций, которые приводят к раку, происходят просто из-за случайных ошибок, вызванных делением клеток, а не из-за диеты, химических веществ или наследственных генов, заявляет команда из университета Джона Хопкинса.
«Мы надеемся, что это исследование облегчит жизнь миллионам пациентов, у которых был рак, при этом они жили почти идеальной жизнью - никогда не курили, избегали солнца, регулярно занимались спортом, - отметил доктор Берт Фогельштейн (Bert Vogelstein), ведущий автор исследования. – Это не их вина. Ничего из того, что мы делаем, не приводит к онкологии. Раковые образования происходят независимо от того, что мы делали. Нам не нужно добавлять чувство вины в и без того трагическую ситуацию».
Это также означает, что все люди должны проходить обследование на рак, даже если они считают, что подвержены низкому риску из-за семейной истории и собственных здоровых привычек.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Ежедневное употребление чистого фруктового сока не связано с увеличением веса у детей →
- Ученые научились прогнозировать, когда у человека может развиться болезнь Альцгеймера →
- Алкоголь, смешанный с энергетическими напитками, повышает риск получения травмы →
- Матери, рожавшие в более позднем возрасте, лучше воспитывают детей →
- Фармацевт, виновный во вспышке менингита в 2012 году, осужден за обман →
- Грудные имлантаты стали причиной 9 смертей и редких видов рака →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111359
http://www.americaru.com/news/111359