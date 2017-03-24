Исследователи подтверждают, что рак - это случайность

24 марта 2017 года, 16:15

Фото: AmericaRU.com

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Случайные мутации - единственный фактор, вызывающий рак, показало новое исследование университета Джона Хопкинса.Примерно две трети генетических мутаций, которые приводят к раку, происходят просто из-за случайных ошибок, вызванных делением клеток, а не из-за диеты, химических веществ или наследственных генов, заявляет команда из университета Джона Хопкинса.«Мы надеемся, что это исследование облегчит жизнь миллионам пациентов, у которых был рак, при этом они жили почти идеальной жизнью - никогда не курили, избегали солнца, регулярно занимались спортом, - отметил доктор Берт Фогельштейн (Bert Vogelstein), ведущий автор исследования. – Это не их вина. Ничего из того, что мы делаем, не приводит к онкологии. Раковые образования происходят независимо от того, что мы делали. Нам не нужно добавлять чувство вины в и без того трагическую ситуацию».Это также означает, что все люди должны проходить обследование на рак, даже если они считают, что подвержены низкому риску из-за семейной истории и собственных здоровых привычек.