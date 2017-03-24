Что будет, если назвать Siri цифру 108?

24 марта 2017 года, 15:50

Фото: AmericaRU.com

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Правоохранительные органы по всему миру просят людей прекратить называть электронному помощнику Apple трехзначный код для экстренных служб в Индии. Многие пользователи продукции компании поддались всеобщему ажиотажу и стали называть Siri цифру 108, ожидая чуда. Однако вирусная шутка создала большую проблему для работы полиции и спасателей.Последняя мода социальных сетей оказалась глупой и опасной. Назвать Siri номер 108 – означает позволить на экстренную линию помощи Индии, эквивалентную 911.Apple упростила для людей вызов экстренных служб из любой точки мира. Если вы укажете номер экстренной службы какой-либо страны, вы сможете дозвониться спасателям в том месте, где находитесь. Если назвать номер 911 в другой стране, Siri наберет другой номер – например, в Великобритании помощник позвонит 999. Также можно сразу назвать номер службы, если вы его знаете.Тем не менее, вызов: «Эй, Siri, 108» стал увлечением социальных сетей, и индийские власти не обрадовались такой моде. Американские полицейские также призывают людей остановиться с подобными шалостями. Например, офис шерифа округа Харрис, штат Техас, выложил на своей странице Facebook просьбу людей прекратить звонки на номер 108.