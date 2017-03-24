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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесGorillaz выпускают первый альбом за 6 лет
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Gorillaz выпускают первый альбом за 6 лет


Gorillaz выпускают первый альбом за 6 лет
Фото: AmericaRU.com
Популярная виртуальная группа Gorillaz Деймона Албарна (Damon Albarn) и Джейми Хьюитта (Jamie Hewitt) выпускает первый за 6 лет диск, который получил названиие «Humanz». Накануне выхода альбома появился новый дикий клип команды «Saturn Barz».

Кроме того, поклонники уже могут послушать две новые записи с альбома – «Andromeda» с участием D.R.A.M. и «Saturn Barz» с Popcaan.

Как всегда музыканты выступают в качестве анимированных персонажей. В новом клипе уже известные слушателям мультяшные герои попадают в дом с привидениями.

В новый альбом Gorillaz войдет 14 композиций.В записи приняло участие большое число приглашенных музыкантов. «Humanz также будет включать в себя ранее выпущенный трек «Hallelujah Money» с участием Бенджамина Клементина.
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