Gorillaz выпускают первый альбом за 6 лет

24 марта 2017 года, 15:05

Фото: AmericaRU.com

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Популярная виртуальная группа Gorillaz Деймона Албарна (Damon Albarn) и Джейми Хьюитта (Jamie Hewitt) выпускает первый за 6 лет диск, который получил названиие «Humanz». Накануне выхода альбома появился новый дикий клип команды «Saturn Barz».Кроме того, поклонники уже могут послушать две новые записи с альбома – «Andromeda» с участием D.R.A.M. и «Saturn Barz» с Popcaan.Как всегда музыканты выступают в качестве анимированных персонажей. В новом клипе уже известные слушателям мультяшные герои попадают в дом с привидениями.В новый альбом Gorillaz войдет 14 композиций.В записи приняло участие большое число приглашенных музыкантов. «Humanz также будет включать в себя ранее выпущенный трек «Hallelujah Money» с участием Бенджамина Клементина.