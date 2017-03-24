Неонацисты купили церковь с планами назвать ее в честь Трампа, но храм сгорел

24 марта 2017 года, 14:40

Фото: AmericaRU.com

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В течение многих лет самопровозглашенный белый нацист Крейг Кобб перепрыгивал из одного крошечного города на Среднем Западе в другой, спокойно скупая дешевые брошенные здания. Он хотел найти место и превратить его в белоснежный оазис в прериях - проект, известный в «кругах белого превосходства» как «Пионерская Маленькая Европа».Попытки Кобба создать села в штате Небраска, Канзас и Северная Дакота не удались из-за давления возмущенных горожан и, по крайней мере, в одном случае, вмешательства полиции. Последний раз он попытался воплотить свою идею в Номе, Северная Дакота. Он купил Сионскую лютеранскую церковь, которой больше 108 лет, с целью превратить ее в крупный объект, однако храм сгорел.Обветшалое здание было пустым в течение некоторого времени, однако недавно местные жители заметили Кобба и его помощников, которые завозили туда вещи. Позже небезразличные жители Нома узнали, что Кобб стал новым владельцем здания.К концу дня в среду, когда вспыхнул пожар, все, что осталось от старой церкви, - это камин и фундамент под кучей тлеющих обломков. Причина пожара пока неизвестна.Шестидесятилетний Кобб сообщил в четверг в KVRR Local News, что он купил церковь с планами передать ее «Движению Творчества» - нетеистической религии, которая проповедует антисемитизм и белое превосходство. Он хотел назвать храм «Церковью творчества Президента Дональда Трампа».