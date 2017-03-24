В Украине раскрыли личность стрелка, убившего экс-депутата Госдумы

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«Убийство Дениса Вороненков было совершено гражданином Украины Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения, уроженцем города Севастополь, агентом российских спецслужб», - рассказал представитель МВД, отметив, что Паршов «прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной ещё во времена сталинского НКВД».
«Ему была поставлена задача, внедриться в одно из подразделений вооружённых сил или Национальной гвардии… Здоровый, сильный молодой человек, гражданин Украины, успешно выполнил задачу российских спецслужб и год прослужил в одном из подразделений Национальной Гвардии. В боевых действиях участия не принимал. Уволился в августе 2016 года. После чего ждал получения команды действовать из Москвы. Вчера он ее получил, а сегодня исполнил, унеся с собой в могилу Дениса Вороненкова», - сообщил Геращенко.
Он подчеркнул, что после этого случая «Жёсткому пересмотру подвергнутся критерии проверки при приёме в ВСУ, НацГвардию и другие силовые структуры Украины на предмет возможной причастности к работе на спецслужбы РФ».
Напомним, бывшего российского депутата Дениса Вороненкова, получившего украинское гражданство, застрелили средь бела дня в центре Киева 23 марта. Его охранник успел ранить стрелка, который впоследствии скончался.
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