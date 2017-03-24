Порошенко анонсировал реформу СБУ

Фото: AmericaRU.com / ssu.gov.ua
Украинский лидер подчеркнул, что после данной реформы СБУ останется главным контрразведывательным органом Украины, однако его функции будут откорректированы.
"Скоро Совет нацбзопасности и обороны рассмотрит концепцию реформирования СБУ с использованием опыта лучших практик стран – членов НАТО. Отдельные функции СБУ, которые несвойственны классическим спецслужбам, будут постепенно переданы другим правоохранительным органам. К Национальному антикоррупционному бюро, Государственному бюро расследований, Нацполиции Украины постепенно перейдут расследования некоторых служебных преступлений и преступлений, совершенных организованными преступными группировками", – заявил Порошенко.
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