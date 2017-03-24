Жертвой теракта в Лондоне оказался американец из Юты

24 марта 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Курт Кокран (Kurt Cochran) оказался среди убитых в лондонской атаке в среду, а его жена Мелисса получила тяжелые травмы.Пара мормонов из Юты наслаждалась последним днем своей поездки в Европу, чтобы отпраздновать 25-ю годовщину свадьбы, когда они оказались среди толпы людей на Вестминстерском мосту Лондона. Внедорожник врезался в людей, в Курт погиб вместе с 4 другими жертвами террориста. Мелисса попала в больницу вместе с десятками раненых.Власти Великобритании в четверг идентифицировали 52-летнего мужчину, который убил полицейского после парламента и сбил большое количество пешеходов. Он имел судимости за экстремизм и состоял в списке террористов.