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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЖертвой теракта в Лондоне оказался американец из Юты
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Жертвой теракта в Лондоне оказался американец из Юты


Жертвой теракта в Лондоне оказался американец из Юты
Фото: AmericaRU.com
Курт Кокран (Kurt Cochran) оказался среди убитых в лондонской атаке в среду, а его жена Мелисса получила тяжелые травмы.

Пара мормонов из Юты наслаждалась последним днем своей поездки в Европу, чтобы отпраздновать 25-ю годовщину свадьбы, когда они оказались среди толпы людей на Вестминстерском мосту Лондона. Внедорожник врезался в людей, в Курт погиб вместе с 4 другими жертвами террориста. Мелисса попала в больницу вместе с десятками раненых.

Власти Великобритании в четверг идентифицировали 52-летнего мужчину, который убил полицейского после парламента и сбил большое количество пешеходов. Он имел судимости за экстремизм и состоял в списке террористов.
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