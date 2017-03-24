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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВо Флориде причиной пожара площадью в 300 гектаров стал мужчина, который жег книги
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Во Флориде причиной пожара площадью в 300 гектаров стал мужчина, который жег книги


Во Флориде причиной пожара площадью в 300 гектаров стал мужчина, который жег книги
Фото: AmericaRU.com
По словам официальных представителей власти штата Флорида, сжигание книг стало причиной пожара, который охватил порядка 300 гектаров земли.

Местный житель жег книги у себя во дворе, и огонь перебросился на строения В результате полностью сгорело 2 дома, частично 6 домов, 20 сараев и амбаров. Около 150 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за неосторожного обращения с огнем своего соседа. Представители лесной службы Флориды позволили жителям вернуться в свои дома после того, как хорошая погода помогла пожарным справиться с огнем.

По словам представительницы службы лесного хозяйства Анналеасы Винтер, огонь локализован на 75%. Нарушителю будет выставлен счет за пожаротушение.
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