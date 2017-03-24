В момент гибели Вороненкова Путин смотрел спектакль «Последняя жертва»

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
«Президент РФ Путин сегодня (23.03) неожиданно пришел на спектакль в Малый театр Москвы. Спектакль называется "Последняя жертва". Также сегодня Путин провел награждение высшего командного состава ФСБ РФ в Кремле - и об этом официально было объявлено, ФСБ Путин поблагодарил "за достигнутые успехи в борьбе с терроризмом". Ровно четыре года назад, 23 марта 2013 года, в Лондоне без свидетелей умер по неустановленным до конца причинам один из главных врагов Путина Борис Березовский. Сегодня 23 марта 2017-го убит в Киеве один из острых критиков Путина, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков», - провёл параллели журналист, отметив, что его смерть не менее загадочна, чем смерть Березовского.
«Убийца не знал, где живет Вороненков, но получил информацию, где его можно будет встретить, приехал точно на место, и получил его детальное описание и задачу убить. Убийца пошел на задание с нелегальным пистолетом ТТ, но при этом с настоящими документами - удостоверением участника АТО и удостоверением бывшего военнослужащего Нацгвардии. Обстоятельства его реальной службы еще предстоит выяснить, кем он был и что собой представлял - тоже. Он не был профессиональным киллером - но для стрельбы в упор особого мастерства не требуется. Такое убийство может совершить обычный мотивированный человек», - написал Бутусов в Facebok.
Напомним, бывшего российского депутата Дениса Вороненкова, получившего украинское гражданство, застрелили средь бела дня в центре Киева 23 марта. Его охранник успел ранить стрелка, который впоследствии скончался. Мужчина уже опознан. Киллером оказался гражданин Украины. По последним данным, он являлся служащим одного из украинских силовых ведомств. Украинцы подозревают, что стрелка завербовали российские спецслужбы.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Скапаротти призвал Конгресс США дать оружие Украине →
- РФ заполняет оккупированный Донбасс орудиями «Нона», - ИС →
- Россияне рассказали, когда перестанут признавать «паспорта» «ДНР/ЛНР» →
- В центре Киева застрелили экс-депутата Госдумы РФ →
- В Украине вступили в силу санкции против «дочек» 5 российских банков →
- «Нечего позориться»! В Минкульте РФ порадовались, что Самойлову не пустили на «Евровидение» →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111343
http://www.americaru.com/news/111343