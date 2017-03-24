В Чечне неизвестные попытались проникнуть в военный городок. Погибли 12 человек

Фото: AmericaRU.com / rosgvard.ru
«В Чеченской Республике около 02:30 ночи 24 марта с.г. группа вооруженных бандитов попыталась проникнуть на территорию одного из военных городков Национальной гвардии. Во время нападения боевики воспользовались сильным туманом. При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой», - рассказали россияне, отметив, что в бою погибли 6 силовиков и 6 нападавших.
«Проникновение бандитской группы внутрь городка не произошло», - подчеркнули в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия работают российские спецслужбы. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
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