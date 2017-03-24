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В Чечне неизвестные попытались проникнуть в военный городок. Погибли 12 человек


В Чечне неизвестные попытались проникнуть в военный городок. Погибли 12 человек
Фото: AmericaRU.com / rosgvard.ru
В ночь на 24 марта в российской Чечне вооруженная группировка попыталась проникнуть на территорию военного городка Нацгвардии. В результате перестрелки погибли 12 человек. Об этом сообщила Федеральная служба войск НГ в РФ.

«В Чеченской Республике около 02:30 ночи 24 марта с.г. группа вооруженных бандитов попыталась проникнуть на территорию одного из военных городков Национальной гвардии. Во время нападения боевики воспользовались сильным туманом. При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой», - рассказали россияне, отметив, что в бою погибли 6 силовиков и 6 нападавших.

«Проникновение бандитской группы внутрь городка не произошло», - подчеркнули в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают российские спецслужбы. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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