Американка 5 дней бродила вдоль Большого Каньона

Фото: AmericaRU.com
Студентка колледжа из Техаса оставила знаки на своем автомобиле, в котором кончилось горючее. Она отправилась искать сигнал мобильной связи. В результате пять дней она шла, куда глаза глядят, в поисках помощи. В конце концов, спасателям удалось найти 24-летнюю студентку.
Пока Амбер искала помощь, то дошла до глубокого отчаяния. Она даже записала прощальное видео для семьи, пока не сел ее мобильный телефон. В департаменте отметили, что Амбер заблудилась в отдаленном районе. Она направилась на походную тропу, но потерялась в приложении с картами. Поэтому оказалась одна с пустым бензобаком «в середине ничего». Позднее девушка рассказала, что была в панике, плакала и кричала, оказавшись в такой ситуации.
Ван Хекке сказала, что никто не сообщил о ее исчезновении из-за недопонимания с семьей. Поскольку телефон не ловил сигнал, она не могла позвать на помощь. Девушка пыталась развести сигнальный костер, но не сумела. В конце концов, она пошла к тому месту, где последний раз ловила мобильную сеть. Ее машину спасатели увидели с вертолета. Поскольку она написала на машине, куда идет, ее смогли отыскать в глуши. (Amber VanHecke
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