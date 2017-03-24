В Висконсине 12-летняя девочка продавала в школе секс-игрушки

24 марта 2017 года, 12:25

Фото: AmericaRU.com

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В Расине, штат Висконсин, родители пытаются защитить свою 12-летнюю дочь, которую обвинили в продаже секс-игрушек на территории школы. Отец девочки Милт Хабек (Milt Habeck), поскольку, по его словам, ученики и учителя «сексуализировали» водных змеев, которых продавала его дочь Фрэнсис во время баскетбольной игры.«Даже в самых смелых фантазиях ни один взрослый не может рассматривать наполненный водой мешок как игрушку для секса», - говорит Хабек. Американец и его жена настаивают, что директор лютеранской школы Святой Троицы необоснованно выгнал их 12-летнюю дочь Фрэнсис с баскетбольной игры и отстранил от занятий на три дня.Фрэнсис Хабек говорит, что ей позволили продавать игрушки, чтобы собрать деньги для церкви, при условии, что она сделает это пределами класса. Но девочка не думала, что преподаватели воспримут водяных змеев за нечто другое.Администрация школы, в свою очередь заявляет, что девочка отстранена на один день, поскольку некоторые родители «пожаловались, что их дети дома сексуализировали использование водяных змеев». Обе стороны обратились в Совет по образованию, и комиссия запретила продажу игрушек как нарушение правил школы. Хабек говорит, что планирует начать кампанию по очищению имени своей дочери.