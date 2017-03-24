Скапаротти призвал Конгресс США дать оружие Украине

Фото: AmericaRU.com / nato.int
«Они (украинские войска) противостоят так называемым сепаратистам, которые на самом деле являются российскими ставленниками. Россия поставляет им смертоносное оружие… Мы видим, что в Украине россияне, в определенной степени, делают то, что они делали в Сирии. Это - использование украинского конфликта как полигона для испытания их новейшей технологии и методов», - заявил Скапаретти, назвав украинцев «дисциплинированными воинами».
«Мы должны усилить украинские вооруженные силы настолько, насколько это возможно», - подчеркнул американец.
«Работа с Украиной предоставляет и нам возможность протестировать некоторые вещи, которые мы делаем. Мы должны предоставить им системы раннего оповещения и т.п., чтобы они могли противостоять тому, что делают российские ставленники», - констатировал главнокомандующий войсками НАТО в Европе.
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