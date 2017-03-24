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Главная страница → Раздел: УкраинаСкапаротти призвал Конгресс США дать оружие Украине
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Скапаротти призвал Конгресс США дать оружие Украине


Скапаротти призвал Конгресс США дать оружие Украине
Фото: AmericaRU.com / nato.int
Главнокомандующий войсками НАТО в Европе Кёртис Скапаретти предложил Конгрессу США предоставить летальное вооружение украинским войскам, противостоящим агрессии России. Об этом сообщил «Голос Америки».

«Они (украинские войска) противостоят так называемым сепаратистам, которые на самом деле являются российскими ставленниками. Россия поставляет им смертоносное оружие… Мы видим, что в Украине россияне, в определенной степени, делают то, что они делали в Сирии. Это - использование украинского конфликта как полигона для испытания их новейшей технологии и методов», - заявил Скапаретти, назвав украинцев «дисциплинированными воинами».

«Мы должны усилить украинские вооруженные силы настолько, насколько это возможно», - подчеркнул американец.

«Работа с Украиной предоставляет и нам возможность протестировать некоторые вещи, которые мы делаем. Мы должны предоставить им системы раннего оповещения и т.п., чтобы они могли противостоять тому, что делают российские ставленники», - констатировал главнокомандующий войсками НАТО в Европе.

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