РФ заполняет оккупированный Донбасс орудиями «Нона», - ИС

Фото: AmericaRU.com / mil.ru
«В несколько частей "1-го АК ДНР" начало поступать небольшими партиями (по 4-5 ед.) 120-мм буксируемое орудие типа 2Б16 "Нона-К". В частности, поступления этих орудий фиксируются в "1-й омсбр" и "5-й омсбр" "1-го АК ДНР"», - рассказал депутат, отметив, что российские командование планирует использовать данные орудия вместо 120-мм миномётов.
«Благодаря особенностям конструкции, орудие 2Б16 "Нона-К" фактически сочетает в себе возможности миномета, пушки и гаубицы», - уточнил Тымчук. Он также добавил, что сепаратистско-российские войска и ранее применяли на Донбассе «Нона-К», однако «в довольно ограниченных масштабах».
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