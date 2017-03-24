Россияне рассказали, когда перестанут признавать «паспорта» «ДНР/ЛНР»

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«Характер признания паспортов ДНР и ДНР тоже носит временный характер, официально скажу как есть - до выполнения минских соглашений. То есть это правильный шаг, но дипломатический», - заявил россиянин.
Он также упомянул и о возможности признания Россией сепаратистских «республик» Донбасса. «В данный момент, скажем так, вопрос о признании «ДНР» и «ЛНР» не стоит. Мы пытаемся работать по минским соглашениям», - сказал Грызлов.
Отметим, что Путин подписал указ «О признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» 18 февраля этого года. В Украине и на Западе раскритиковали эту меру, назвав её нарушением минских соглашений.
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