Командующий НАТО в Европе обвинил Россию в поддержке «Талибана»

Фото: AmericaRU.com / nato.int
«Я в последнее время вижу влияние России, возросшее влияние, в плане связей с (движением) "Талибан" и, возможно, даже его снабжением», - заявил американский генерал.
Он обвинил Кремль в попытке разрушить существующую систему международных отношений, а также вернуть себе статус мировой державы. Для достижения этих целей, отметил Скапаротти, Москва не гнушается пренебрегать международными нормами, законами, а также демократией.
Помимо прочего, главнокомандующий войсками НАТО в Европе заявил о необходимости создать в США общегосударственную стратегию по противодействию российской пропаганде. «То, что нам действительно необходимо, - подход на уровне правительства в целом, общеправительственная информационная кампания», - заявил он.
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