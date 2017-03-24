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Главная страница → Раздел: В миреКомандующий НАТО в Европе обвинил Россию в поддержке Талибана
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Командующий НАТО в Европе обвинил Россию в поддержке «Талибана»


Командующий НАТО в Европе обвинил Россию в поддержке Талибана
Фото: AmericaRU.com / nato.int
Главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти, выступая в Конгрессе США, обвинил Кремль в поддержке террористических группировок, орудующих в Афганистане. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Я в последнее время вижу влияние России, возросшее влияние, в плане связей с (движением) "Талибан" и, возможно, даже его снабжением», - заявил американский генерал.

Он обвинил Кремль в попытке разрушить существующую систему международных отношений, а также вернуть себе статус мировой державы. Для достижения этих целей, отметил Скапаротти, Москва не гнушается пренебрегать международными нормами, законами, а также демократией.

Помимо прочего, главнокомандующий войсками НАТО в Европе заявил о необходимости создать в США общегосударственную стратегию по противодействию российской пропаганде. «То, что нам действительно необходимо, - подход на уровне правительства в целом, общеправительственная информационная кампания», - заявил он.

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