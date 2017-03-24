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Для российских туристов составили свод правил поведения заграницей


Для российских туристов составили свод правил поведения заграницей
Фото: AmericaRU.com
Министерство иностранных дел РФ создало памятку для российских туристов с рекомендациями, которые позволят им избежать нежелательных инцидентов заграницей.

Так, в МИДе порекомендовали российским туристам в любой из стран мира уважать местное законодательство, быть дружелюбными, считаться с чужими традициями, не махать руками (во многих странах это является демонстрацией пренебрежения или презрения), не материться и не использовать «часто встречающиеся в голливудских фильмах оскорбительные жесты», не злоупотреблять алкоголем, соблюдать минимальную дистанцию (50 – 60 см) от собеседника и многое другое.

Отдельное внимание дипломаты уделили правилам поведения в государствах «с прочными исламскими традициями». Они порекомендовали туристам быть крайне осторожными при взаимодействии с женщинами. Не советуется говорить с ними, указывать на них пальцем и даже пристально на них не смотреть. Также не следует расспрашивать мужчину о его жене.

Кроме того, в МИД предостерегли женщин-туристок от ношения в таких странах слишком открытой одежды. «(Запрещено) использовать платья и юбки выше колен, прозрачную или обтягивающую одежду, в т.ч. с декольте и вырезами, рукавами выше локтя; появляться в общественных местах без сопровождения мужчины; садиться в такси на место рядом с водителем; пользоваться общим входом в мечеть», - рассказали представители внешнеполитического ведомства РФ. Они также посоветовали приезжим не брать пищу левой рукой (она считается «нечистой», используемой для личной гигиены), пялиться на человека, который ест, прилюдно обниматься, целоваться и прочее.

С полным списком можно ознакомиться тут.
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