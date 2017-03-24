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Главная страница → Раздел: В миреЗемлю накрыла необычная магнитная буря
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Землю накрыла необычная магнитная буря


Землю накрыла необычная магнитная буря
Фото: AmericaRU.com / nasa.gov
Ученые зафиксировали на Земле магнитную бурю, вызванную необычной активностью Солнца – появлением экваториальной вертикальной дыры. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на руководителя российского Центра космической погоды Сергея Гайдаша.

«Мы наблюдаем сейчас магнитную бурю… Интересна она тем, что ее вызвали не вспышки, как это чаще всего бывает, а корональная дыра, которая проходит вертикально по солнечному экватору», - рассказал учёный, уточнив, что в этом месте на поверхности звезды понижена плотность и температура плазмы.

К счастью, со слов учёного, интенсивность бури небольшая. «Она относится к первому уровню из пяти возможных и не грозит серьезным расстройством здоровья людей и нарушениями в работе приборов», - сообщил Гайдаш. Он также анонсировал появление такой же бури 29 – 30 марта. Её интенсивность пока неизвестна.
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