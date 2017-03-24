Землю накрыла необычная магнитная буря

Фото: AmericaRU.com / nasa.gov
«Мы наблюдаем сейчас магнитную бурю… Интересна она тем, что ее вызвали не вспышки, как это чаще всего бывает, а корональная дыра, которая проходит вертикально по солнечному экватору», - рассказал учёный, уточнив, что в этом месте на поверхности звезды понижена плотность и температура плазмы.
К счастью, со слов учёного, интенсивность бури небольшая. «Она относится к первому уровню из пяти возможных и не грозит серьезным расстройством здоровья людей и нарушениями в работе приборов», - сообщил Гайдаш. Он также анонсировал появление такой же бури 29 – 30 марта. Её интенсивность пока неизвестна.
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