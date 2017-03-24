Ежедневное употребление чистого фруктового сока не связано с увеличением веса у детей

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Несмотря на то, что предыдущие исследования обнаружили, что употребление фруктового сока связано с увеличением веса, доктора часто говорят родителям избегать соков с добавлением сахара и ограничить употребление 100-процентного фруктового сока до одного стакана в день. Ученые выявили, что одна порция фруктового сока (от 180 до 240 миллилитров) была связана с небольшим увеличением веса у детей в возрасте от 1 года до 6 лет, но разница не была статистически значимой.
Фруктовый сок не был связан с увеличением веса у детей в возрасте от 7 до 18 лет. «Это открытие нас удивило», - сказал ведущий автор исследования доктор Брэндон Ауэрбах (Brandon Auerbach) из Вашингтонского университета в Сиэтле. Однако родителям не стоит начинать давать детям больше сока, так как он может способствовать развитию кариеса и проблем с питанием.
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