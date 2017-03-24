Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 8:48 pm | Чикаго 7:48 pm | Сан-Франциско 5:48 pm
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЕжедневное употребление чистого фруктового сока не связано с увеличением веса у детей
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Ежедневное употребление чистого фруктового сока не связано с увеличением веса у детей


Ежедневное употребление чистого фруктового сока не связано с увеличением веса у детей
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что дети, которые ежедневно выпивают одну порцию 100-процентного фруктового сока, не набирают лишний вес, как и дети, которые вообще не пьют сок.

Несмотря на то, что предыдущие исследования обнаружили, что употребление фруктового сока связано с увеличением веса, доктора часто говорят родителям избегать соков с добавлением сахара и ограничить употребление 100-процентного фруктового сока до одного стакана в день. Ученые выявили, что одна порция фруктового сока (от 180 до 240 миллилитров) была связана с небольшим увеличением веса у детей в возрасте от 1 года до 6 лет, но разница не была статистически значимой.

Фруктовый сок не был связан с увеличением веса у детей в возрасте от 7 до 18 лет. «Это открытие нас удивило», - сказал ведущий автор исследования доктор Брэндон Ауэрбах (Brandon Auerbach) из Вашингтонского университета в Сиэтле. Однако родителям не стоит начинать давать детям больше сока, так как он может способствовать развитию кариеса и проблем с питанием.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111323
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом Ищу работу массажистом
Раздел: Медицина
Эффективное лечение псориаза, витилиго Эффективное лечение псориаза, витилиго
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном доме с видом на водный канал квартира в современном доме с видом на водный канал
Раздел: Медицина
Русская аптека онлайн в Америке Русская аптека онлайн в Америке
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017
Раздел: Квартиры - продам
Квартира на острове возле Майами Квартира на острове возле Майами
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus