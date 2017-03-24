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Главная страница → Раздел: ПрогрессРека Амазонка на несколько миллионов лет старше, чем считалось ранее
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Река Амазонка на несколько миллионов лет старше, чем считалось ранее


Река Амазонка на несколько миллионов лет старше, чем считалось ранее
Фото: AmericaRU.com
Похоже, что река Амазонка немного старше, чем мы считали ранее. Новое исследование, проведенное специалистами Университета Амстердама и Университета Бразилиа, показало, что главная водная артерия Бразилии сформировалась примерно 9-9,4 миллиона лет назад.

Предыдущие исследования оценивали возраст Амазонки в 1 миллион лет. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Global and Planetary Change». Исследователи использовали «аналитические методы высокой чувствительности», которые ранее не применялись, отметил соавтор Фарид Чемале-младший (Farid Chemale Jr.).

В частности, ученые проанализировали отложения в скважине, пробуренной у берегов Бразилии с целью добычи нефти и газа. Они обнаружили заметное изменение в составе осадочного слоя в позднем миоценовом периоде, что позволило предположить, что русло реки наполнил поток, берущий начало в Андах. Этот момент ученые считают началом существования Амазонки.
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