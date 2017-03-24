Бывший барабанщик Boston Сайб Хашиан скончался в возрасте 67 лет

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Хашиан ушел из жизни во время круиза «Легенды рока», в котором также участвовали такие звезды как Барри Гоудро (Barry Goudreau), Лу Грамм (Lou Gramm), Дэвид Маркс (David Marks) и Джон Элефант (John Elefante). По имеющимся данным, музыкант упал во время выступления на корабле. Сын Хашиана подтвердил эти детали.
Медики, находящиеся на борту, провели сердечно-легочную реанимацию, но их усилия не увенчались успехом, сообщает WCVB. Элефант, бывший участник группы Kansas, который ранее поделился новостью о том, что Хашиан упал, и попросил поклонников молиться за его выздоровление, написал в социальных сетях, что «Сайб не справился».
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