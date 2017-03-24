Ученые научились прогнозировать, когда у человека может развиться болезнь Альцгеймера

24 марта 2017 года, 06:46

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Новый генетический тест помогает прогнозировать возраст, в котором у человека может появиться болезнь Альцгеймера, а также рассчитать годовой риск развития заболевания.Результаты исследования были опубликованы в журнале «PLOS Medicine». "Мы можем рассчитать индивидуальный риск развития болезни Альцгеймера в годовом исчислении для каждого человека на основании возраста и генетической информации", - говорит соавтор исследования Рахул Десикан (Rahul Desikan) из Университета Калифорнии. Полигенный тест оценки опасности был разработан с использованием генетических данных более 70 тысяч человек и 31 генетического маркера.По словам ученых, тысячи генетических вариаций могут создавать существенный риск возникновения болезни Альцгеймера. Однако генетика может быть только одной составляющей риска: не менее важными считаются физические упражнения, питание и уровень умственной активности.