Ученые научились прогнозировать, когда у человека может развиться болезнь Альцгеймера

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Результаты исследования были опубликованы в журнале «PLOS Medicine». "Мы можем рассчитать индивидуальный риск развития болезни Альцгеймера в годовом исчислении для каждого человека на основании возраста и генетической информации", - говорит соавтор исследования Рахул Десикан (Rahul Desikan) из Университета Калифорнии. Полигенный тест оценки опасности был разработан с использованием генетических данных более 70 тысяч человек и 31 генетического маркера.
По словам ученых, тысячи генетических вариаций могут создавать существенный риск возникновения болезни Альцгеймера. Однако генетика может быть только одной составляющей риска: не менее важными считаются физические упражнения, питание и уровень умственной активности.
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