В Израиле арестовали подозреваемого в совершении звонков с угрозами в еврейские центры США

24 марта 2017 года, 06:30

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов Израиля арестовали подростка, подозреваемого в совершении звонков с угрозами в еврейские культурные центры США. По словам стражей порядка, действия молодого человека способствовали опасениям о резком всплеске антисемитизма.Адвокат 18-летнего подозреваемого, имеющего двойное гражданство, израильское и американское, страдает от опухоли мозга, которая может влиять на его поведение. Представитель израильской полиции Микки Розенфельд (Micky Rosenfeld) сказал, что подросток, проживающий в районе Ашкелон на юге Израиля, угрожал еврейским центрам, расположенным в Соединенных Штатах, Австралии и Новой Зеландии. Также он сделал, по меньшей мере, один звонок с угрозами коммерческой авиакомпании, в результате чего было принято решение об аварийной посадке. Полицейские не сообщили мотив.Судья распорядился, чтобы подозреваемый, которому пока не было предъявлено обвинение, прошел медицинское обследование. Полиция также арестовала отца подростка, которого подозревают в том, что он, возможно, знал об угрозах или даже был замешан в них. Его отец отрицает любую причастность.