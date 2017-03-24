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Главная страница → Раздел: ПолитикаСенат проголосовал за отмену положения о конфиденциальности в Интернете
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Сенат проголосовал за отмену положения о конфиденциальности в Интернете


Сенат проголосовал за отмену положения о конфиденциальности в Интернете
Фото: AmericaRU.com
В четверг Сенат принял резолюцию об отмене положения о конфиденциальности в Интернете, утвержденного Федеральной комиссией связи США в прошлом году. Резолюция была принята большинством голосов: 50 "за", 48 "против".

Положение требовало от интернет-провайдеров, таких как AT&T и Verizon, получить разрешение от клиентов, прежде чем использовать их личную информацию. Если резолюция будет принята Палатой представителей и подписана президентом Дональдом Трампом (Donald Trump), то законопроект использует одно давно не применяющееся положение, которое позволяет большинством голосов отменять недавно внесенные изменения в законодательство. Таким образом, Федеральная комиссия связи лишится возможности принимать аналогичные правила.

Результаты голосования сразу же вызвали критику со стороны защитников прав потребителей на конфиденциальность, таких как ACLU, Public Knowledge и Free Press. Сенатор Джефф Флейк (Jeff Flake), который представил законопроект на рассмотрение, заявил, что положение Федеральной комиссии связи были примером "бюрократического захвата власти".
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