Алкоголь, смешанный с энергетическими напитками, повышает риск получения травмы

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Исследователи проанализировали данные 13 предыдущих исследований, проведенных в период с 2008 по 2015 год. В 10 из них люди, которые употребляли алкоголь с энергетическими напитками, имели больший риск получить травму. Эти травмы включали дорожно-транспортные происшествия, падения или другие травмы, полученные в состоянии алкогольного опьянения, в том числе в драках.
Считается, что кофеин, содержащийся в энергетических напитках, может несколько замаскировать седативный эффект алкоголя, говорят исследователи. "Обычно, когда вы пьете алкоголь, что чувствуете себя уставшими и идете домой. Из-за энергетических напитков люди склонны переоценивать себя, употреблять больше алкоголя и участвовать в более рискованном поведении", - говорит Одра Ремер (Audra Roemer) из Университета Виктории в Британской Колумбии, Канада.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Studies on Alcohol and Drugs».
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