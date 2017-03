Алкоголь, смешанный с энергетическими напитками, повышает риск получения травмы

23 марта 2017 года, 21:21

Новое исследование показало, что люди, которые смешивают алкоголь с энергетическими напитками, могут быть подвержены большему риску получения травмы в состоянии опьянения по сравнению с теми, кто пьет спиртные напитки сами по себе.Исследователи проанализировали данные 13 предыдущих исследований, проведенных в период с 2008 по 2015 год. В 10 из них люди, которые употребляли алкоголь с энергетическими напитками, имели больший риск получить травму. Эти травмы включали дорожно-транспортные происшествия, падения или другие травмы, полученные в состоянии алкогольного опьянения, в том числе в драках.Считается, что кофеин, содержащийся в энергетических напитках, может несколько замаскировать седативный эффект алкоголя, говорят исследователи. "Обычно, когда вы пьете алкоголь, что чувствуете себя уставшими и идете домой. Из-за энергетических напитков люди склонны переоценивать себя, употреблять больше алкоголя и участвовать в более рискованном поведении", - говорит Одра Ремер (Audra Roemer) из Университета Виктории в Британской Колумбии, Канада.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Studies on Alcohol and Drugs».