В результате теракта в Лондоне погибли пятеро человек

23 марта 2017 года, 21:05

Фото: AmericaRU.com

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В Лондоне на Вестминстерском мосту автомобиль врезался в толпу прохожих, прежде чем нападавший забежал на территорию парламента с двумя ножами в руках и смертельно ранил полицейского, после чего был застрелен. В результате инцидента пять человек погибли, в том числе сам нападающий, и около 40 человек получили ранения, передает AP.Законодателей, лордов, сотрудников и посетителей парламента в целях безопасности не выпускали из здания несколько часов. По словам медиков, прибывших на место происшествия, некоторые из жертв находятся в критическом состоянии. Среди раненых оказались трое студентов из Франции.Полиция сообщила, что нападение расценивается как террористическая атака. В настоящее время проводится расследование инцидента. Пока что никто не взял на себя ответственность за нападение.