В результате теракта в Лондоне погибли пятеро человек

Фото: AmericaRU.com
Законодателей, лордов, сотрудников и посетителей парламента в целях безопасности не выпускали из здания несколько часов. По словам медиков, прибывших на место происшествия, некоторые из жертв находятся в критическом состоянии. Среди раненых оказались трое студентов из Франции.
Полиция сообщила, что нападение расценивается как террористическая атака. В настоящее время проводится расследование инцидента. Пока что никто не взял на себя ответственность за нападение.
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