Эмма Уотсон может быть названа самой высокооплачиваемой актрисой 2017 года

23 марта 2017 года, 20:46

Фото: AmericaRU.com

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Эмма Уотсон (Emma Watson) делает все, чтобы вернуть титул самой высокооплачиваемой актрисы Голливуда, присвоенный ей в 2010 году. Добиться желаемого ей поможет главная роль в фильме «Красавица и чудовище», который возглавил американский прокат.Уотсон отклонила предложение сняться в «Ла-Ла Ленде», получившем премию Оскар, чтобы подготовиться к съемкам ремейка диснеевского мультфильма. Ее деловое чутье поставили под сомнение, когда стало известно, что за главную роль звезде пообещали всего 2 миллиона. Но теперь Уотсон близка к тому, чтобы стать самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда 2017 года, благодаря ошеломительному успеху «Красавицы и чудовища».26-летняя Уотсон, заработавшая 70 миллионов долларов, большую половину из которых за роль в франшизе «Гарри Поттер», подвинет Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence) на второе место. Звезда «Голодных игр» занимала первую строчку рейтинга с 2015 года.