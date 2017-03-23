США обвинили Северную Корею в краже средств

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Федеральное бюро расследований считает, что Северная Корея несет ответственность за кражу, которая произошла в прошлом году. Ричард Леджетт (Richard Ledgett), заместитель директора Агентства национальной безопасности, публично заявил, что Северная Корея может быть связана с инцидентом, в то время как частные фирмы уже давно указывали пальцем на страну-затворника.
The Journal, ссылаясь на людей, знакомых с вопросом, сообщил, что прокуратура считает, что китайские посредники помогли КНДР организовать кражу из центрального банка Бангладеш, которая была одним из крупнейших ограблений банков в наше время. В настоящее время нельзя предъявить обвинения кому-то из должностных лиц Северной Кореи, но страна может фигурировать в деле.
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