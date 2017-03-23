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Главная страница → Раздел: ПолитикаСША обвинили Северную Корею в краже средств
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США обвинили Северную Корею в краже средств


США обвинили Северную Корею в краже средств
Фото: AmericaRU.com
Прокуратура Соединенных Штатов готовится предъявить Северной Корее обвинения в краже 81 миллиона долларов, которые пропали со счета Федерального резервного банка Нью-Йорка в Бангладеш, передает The Wall Street Journal. Обвинения также будут выдвинуты против китайских посредников, которые помогли организовать взлом.

Федеральное бюро расследований считает, что Северная Корея несет ответственность за кражу, которая произошла в прошлом году. Ричард Леджетт (Richard Ledgett), заместитель директора Агентства национальной безопасности, публично заявил, что Северная Корея может быть связана с инцидентом, в то время как частные фирмы уже давно указывали пальцем на страну-затворника.

The Journal, ссылаясь на людей, знакомых с вопросом, сообщил, что прокуратура считает, что китайские посредники помогли КНДР организовать кражу из центрального банка Бангладеш, которая была одним из крупнейших ограблений банков в наше время. В настоящее время нельзя предъявить обвинения кому-то из должностных лиц Северной Кореи, но страна может фигурировать в деле.
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